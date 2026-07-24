¿Dormir en medio de una isla? En Costa Rica es posible

Despertar rodeado por el mar y la naturaleza es una experiencia que puede vivir sin salir del país. El equipo de 7 Estrellas visitó Isla Chiquita Glamping Hotel, un exclusivo alojamiento ubicado en el Golfo de Nicoya, frente a Puntarenas.



La aventura comienza con un viaje en ferry hacia Paquera. Desde allí, una lancha del hotel traslada a los visitantes hasta este rincón paradisíaco, donde las aguas cristalinas invitan a nadar entre peces y disfrutar de un entorno de tranquilidad.



Además del contacto con la naturaleza, el destino ofrece actividades para toda la familia, desde recorridos en kayak y paddle board hasta caminatas y espacios para el descanso.



Durante esta temporada, el hotel cuenta con promociones especiales para turistas nacionales, una oportunidad para descubrir una experiencia diferente sin salir de Costa Rica.



Conozca todos los detalles en el reportaje adjunto.