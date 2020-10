Disfrute de 102 Dálmatas y de la cartelera que le ofrece Teletica

Este sábado a las 8 de la noche tanda del 7 presenta la trama de ciencia-ficción: “Prometeo”, ubicada a finales del siglo XXI, un grupo de científicos y exploradores emprende un viaje espacial de más de dos años en la nave Prometheus a un remoto planeta recién descubierto, donde su capacidad física y mental será puesta a prueba. El objetivo de la misión es encontrar respuesta al mayor de los misterios: el origen de la vida en la Tierra.



Este sábado en Best Seller, a las 10 y 15 de la noche la comedia romántica: “Esta chica es un desastre”, desde pequeña, la periodista Amy Townsend ha oído a su padre decir que la monogamia no es un estado realista. Ella vive de acuerdo con esas creencias, disfrutando de una vida sin ataduras, libre de aburridas promesas románticas y totalmente reacia crear vínculos sentimentales más allá del sexo, hasta que se enamora del médico sobre el que escribe un artículo, pese a no desearlo y a ser algo totalmente contrario a la postura vital y estilo de vida que siempre ha defendido.

Este domingo a las 12 medio día Cine Matineé presenta el clásico infantil: “102 Dálmatas”, Cruella de Vil logra salir de la cárcel después de someterse a un tratamiento con el que parece haberse curado de su obsesión por las pieles y el abrigo hecho con los dálmatas. Pero el tiempo pasa y las auténticas aficiones y perversiones vuelven a manifestarse con todo su esplendor, sobre todo cuando aparece una hermosa perrita dálmata sin manchas, la número 102.

En cine para todos, este domingo a la 1 y 40 de la tarde “Los 4 Fantásticos”, una trama de acción y ciencia ficción, en donde cuatro astronautas desarrollan súper poderes después de quedar expuestos a una radiación cósmica, y prometen proteger a la Tierra.

Cine pop presenta a las 3:40 de la tarde: “Mi amigo el dragón” en esta trama de fantasía Grace, una guarda forestal cuyo padre solía contarle de pequeña la historia de un indomable dragón que habita en la región, investiga la historia de Peter, un niño huérfano que acaba de aparecer de la nada y asegura vivir en el bosque con un dragón verde llamado Eliott. Natalie, una niña de 11 años, hija del dueño del aserradero local, ayuda a Grace a descubrir este misterio.

Y para cerrar este fin de semana, en súper cine, a las 9 de la noche la comedia romántica: “Mi gran boda griega 2”, la familia Portokalos se reúne de nuevo con motivo de la boda de los padres de Toula, quienes acaban de descubrir que su matrimonio nunca fue declarado oficial. ¡Una nueva boda, más grande y más griega!

Cuídese y cuidemos entre todos, quédese en casa y disfrute de esta cartelera de cine, solo por su Teletica.