Diamante Eco Adventure Park: adrenalina y naturaleza en Guanacaste

Guanacaste guarda un tesoro que se ha convertido en uno de los favoritos de los turistas: el Diamante Eco Adventure Park. Este espacio combina aventura, contacto con la naturaleza y experiencias únicas para nacionales y extranjeros (ver video adjunto).

La riqueza natural de Costa Rica ha convertido al país en un imán para visitantes de todo el mundo, y este parque ofrece a los ticos la oportunidad de disfrutar de un lugar completo y accesible, con tarifas especiales para costarricenses.

Quienes buscan adrenalina extrema encontrarán aquí actividades como el famoso zip line Superman, con una distancia de kilómetro y medio, caída libre, recorridos en cuadraciclo y mucho más.

Además, el parque cuenta con un santuario de animales rescatados, donde los visitantes pueden aprender y convivir con especies protegidas en un ambiente seguro y educativo.

Ubicado en Matapalo, cerca de Playa del Coco, Diamante Eco Adventure Park se consolida como una opción ideal para quienes desean vivir aventuras inolvidables y conocer más de la biodiversidad costarricense.