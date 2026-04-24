Día del Libro: Tres joyas literarias para retomar el hábito de la lectura

Cada 23 de abril, el mundo celebra el Día del Libro, una fecha que invita a redescubrir el placer de la lectura. En el corazón de Heredia, una pequeña pero encantadora librería se convierte en el escenario perfecto para esta conmemoración (ver video adjunto).



Acompañados por Angie, creadora de la página ‘Y ahora qué lees’, recorrimos sus estantes en busca de tres títulos que destacan por su valor literario y su capacidad de atrapar a nuevos lectores.

Entre recomendaciones y rincones llenos de historias, la visita revela cómo estos espacios siguen siendo refugios culturales donde cada libro espera encontrar a su lector ideal.