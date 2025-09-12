Del set a la cocina: Héctor Santardi cuenta su aventura en ‘Top Chef VIP’

En 7 Estrellas compartimos con el presentador guatemalteco Héctor Santardi, quien nos contó cómo vivió su participación en Top Chef VIP.



Para él, cada reto dentro de la cocina fue un verdadero desafío, poniendo a prueba su creatividad y su capacidad para mantener la calma bajo presión (ver video adjunto).

También nos habló de cómo esta aventura lo motivó a descubrir nuevas pasiones y a animarse a salir de su zona de confort, además de si su familia puede esperar ahora tener a un verdadero cocinero en casa.



Si quieren revivir esta charla, pueden encontrarla completa en nuestras plataformas digitales. ¡No se la pierdan, porque Héctor Santardi tiene mucho que contarnos y compartir!