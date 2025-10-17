Debi Nova: un 15 años por todo lo alto

Sus giras internacionales, colaboraciones con luminarias mundiales como Ricky Martin o Franco de Vita y una legión de dedicados fans en su propia tierra, son algunas de las medallas que adornan la carrera de Debi Nova.



La cantautora nacional celebra 15 años de entrega total tras el micrófono y sobre el escenario, con uno de los conciertos más significativos de su carrera: dos horas de recorrido por sus temas más emblemáticos, nada más y nada menos que en el Parque Viva, un recinto casi exclusivamente reservado para artistas internacionales con gran poder de convocatoria.



Con el apoyo de una producción de primera y sus leales seguidores, Debi arrancará de esta manera su próxima gira fuera del país, la cual la llevará, tal y como es costumbre, a entregar su música como una de las más exitosas embajadoras de nuestro país.



¿Cómo se prepara la cantautora antes de un evento así? ¿Cuáles son sus mejores recuerdos y anécdotas de sus anteriores presentaciones? Sobre esto y más conversamos con ella. Repase la entrevista completa en el video adjunto.