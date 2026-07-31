De informático a empresario: Fabián Recomienda convirtió las redes en su proyecto de vida

Lo que comenzó como un reto para vencer la timidez terminó transformándose en una carrera como creador de contenido y empresario. Fabián Vargas, conocido en redes sociales como Fabián Recomienda, dejó atrás su trabajo como informático para dedicarse por completo a las plataformas digitales (ver video adjunto).

Las redes sociales no solo cambian tendencias, también pueden cambiar vidas. Así lo demuestra Vargas, quien durante años trabajó como informático, hasta que decidió enfrentar uno de sus mayores desafíos: hablar frente a una cámara.

Con recomendaciones de restaurantes, hoteles y experiencias gastronómicas, comenzó a crear contenido de manera constante. Poco a poco fue conquistando una audiencia que hoy supera los 100 mil seguidores, una comunidad que le permitió dar un paso decisivo: renunciar a la estabilidad de un empleo fijo para vivir de la creación de contenido.

El crecimiento de su marca personal también abrió la puerta al emprendimiento. Actualmente es propietario de Dip Deep Burger, una hamburguesería con sede en el centro de Heredia y otra ubicación en el centro comercial Gran Vía, en Paseo Colón.

Aunque continúa muy activo en redes sociales compartiendo recomendaciones y contenido gastronómico, asegura que su experiencia demuestra cómo la constancia y la autenticidad pueden convertir una pasión en un negocio.

La historia completa de Fabián Vargas podrá verse en una nueva edición de 7 Estrellas.