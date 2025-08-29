De ‘Forrest Gump’ a ‘Volver al futuro’: el escenario de EE. UU. que enamora al cine

El programa 7 Estrellas comienza con la entrega de varios reportajes realizados en Estados Unidos. Nuestra primera parada fue en Las Vegas, pero el objetivo no fue mostrar la fiesta, la ciudad del deseo ni los casinos. Más bien buscamos descubrir y compartir con usted esos rincones naturales perfectos para disfrutar en familia o con amigos.



Monument Valley: un escenario monumental



Iniciamos este recorrido en Monument Valley, un lugar alucinante que ha sido escenario de numerosas producciones cinematográficas, entre ellas Transformers, Forrest Gump e incluso parte de Volver al futuro.



Allí nos dejamos sorprender por sus imponentes formaciones rocosas que parecen custodiar la inmensidad del horizonte. Se trata de un territorio sagrado para la Nación Navajo, el pueblo indígena más numeroso de Estados Unidos. A la distancia resulta majestuoso y, al acercarse, se convierte en una experiencia verdaderamente monumental (ver nota completa en el video adjunto).



La travesía la realizamos en compañía de la agencia de viajes Explora América, con un guía costarricense que nos compartió detalles curiosos y enriqueció aún más la visita.



De este viaje regresamos no solo con fotografías y videos, sino también con la sensación de haber caminado por un escenario único de naturaleza pura, un regalo del desierto que deja huella en quienes lo visitan.

