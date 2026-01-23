Culpable hasta demostrar lo contrario… y contra el tiempo

Usted despierta atado a una silla y en frente de una amenazante jueza hecha por inteligencia artificial. La máquina le comunica que posee 90 minutos para probar su inocencia o será ejecutado en el acto.



Eso es lo que vivió Chris Raven, personaje principal de la película Sin piedad. Interpretado por Chris Pratt, este detective está acusado del asesinato de su esposa y necesita ganar la carrera contra el tiempo para conservar su vida.



Viajamos hasta México para conversar con Pratt y Kali Rais, su compañera de elenco, sobre todo un poco: desde inteligencia artificial hasta seguridad ciudadana, pasando por confesiones personales de inocencia.



No se pierda esta amena conversación en el video adjunto.