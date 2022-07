Cuando nos cambian las reglas del vino

Por Walter Campos Moraga | 30 de junio de 2022, 20:25 PM

La escena: alguien le ofrece un vino y usted se prepara para disfrutarlo. Acto seguido, le pasan una lata. No es gaseosa, es vino. ¿Qué siente?, ¿qué piensa de la calidad del vino que va a probar?



Cambiemos la situación. En lugar de lo anterior, el anfitrión se prepara para abrir la botella; pero, en vez del ritual del corcho, simplemente abre una botella de tapa rosca.



En esta ocasión, la sommelier María José Otárola nos cuenta sobre la poco merecida mala reputación que tienen las formas no tradicionales de empacar el vino. También hablamos sobre curiosidades como vino de color naranja o botellas que entierran en el piso marino.



Sea usted es fan del vino o no, no querrá perderse esta información, disponible en el video adjunto.