Creador de ‘Avatar’: un Da Vinci moderno

El director James Cameron no es solo uno de los cineastas más taquilleros de la historia, es también un ávido inventor de la tecnología necesaria para lograr sus creaciones.



A lo largo de su carrera, el director ha sido también un pionero en tecnología para hacer posibles filmaciones submarinas, algo que combina a la perfección su faceta artística con la de explorador moderno. De hecho, es un explorador para la renombrada National Geographic, así como un consultor especial de la NASA.



Cameron es uno de los humanos que más profundo ha llegado en la fosa Mariana, donde de paso descubrió varias especies de vida nuevas en las grandes profundidades.



No es de extrañar que su inspiración para mundos más allá de la imaginación, se nutra tanto de nuestra propia tierra.



Ahora que estrenó en nuestro país Avatar: Fuego y Ceniza, conversamos con él sobre estos aspectos de su vida, la forma de grabar estas historias y mucho más. Puede repasar la entrevista en el video adjunto.