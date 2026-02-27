Conejo inesperado: la llamada que llevó a un director tico al Super Bowl

Una llamada telefónica que parecía una broma cambió el rumbo de su carrera: el artista pop urbano más popular del planeta conocía su trabajo y lo quería como director en su próxima gran presentación.



El proyecto era nada menos que el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl, una de las transmisiones más vistas del mundo. El artista, el globalmente reconocido Bad Bunny; y quien recibió la llamada, el director de orquesta costarricense Giovanni Guerrero.



El nacional tenía todo el derecho de pensar que se trataba de un engaño. Después de todo, el vínculo entre la música clásica y el “Conejo Malo”, e incluso la posibilidad de que el puertorriqueño conociera su trayectoria —según le dijo su propio mánager— no parecía lo más plausible.



Sin embargo, hay que decirlo: Guerrero es ganador de seis premios Grammy, obtenidos tras múltiples grabaciones con la orquesta sinfónica que dirigió durante casi 20 años en Estados Unidos.



Luego de convencer a su familia de que la llamada era real —sus hijas, como gran parte de los jóvenes del mundo, son fanáticas acérrimas del boricua—, el tiempo se convirtió en su mayor presión, pues contaba literalmente con pocos días para preparar el espectáculo.



En esta entrevista, el director comparte su experiencia en uno de los shows más comentados de la historia televisiva. Puede repasarla completa en el video adjunto.

