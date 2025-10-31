Como Navidad para los ‘fans’ del cine de terror

Esta época de Halloween trae más que fiestas, disfraces y confites. Los fans del cine de horror saben que la cartelera se llena de películas ideales para compartir sustos colectivos desde la oscuridad de las butacas.



Pero este año, en Costa Rica disfrutaremos de algo más: uno de los festivales de cine de terror más prestigiosos del mundo, el Mórbido Film Festival. Este trae una cuidadosa selección de material que no se encuentra fácilmente en la oferta normal de nuestro país (ver video adjunto).



Curado por el celebrado director nacional Miguel Gómez y con el auspicio de los directores del festival desde México, el cine Magaly se llena de historias que combinan la posesión demoníaca con una aspiradora, el heavy metal con historias de suspenso y ofertas latinoamericanas con denuncia social, solo por mencionar algunas.



Definitivamente, una experiencia que los amantes del género no pueden dejar pasar.