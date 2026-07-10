¿Cómo es ser voluntario en un Mundial? Un tico nos lo cuenta

Más de 60 mil voluntarios hacen posible que la Copa del Mundo funcione como un reloj. Desde la atención a los aficionados hasta la logística de los estadios, su trabajo resulta clave para que cada partido se desarrolle sin contratiempos.



Uno de ellos es Roy Saavedra, empresario costarricense y propietario de los gimnasios Escatch, quien decidió poner en pausa sus responsabilidades laborales para vivir el Mundial desde adentro.



¿Cómo es la experiencia? ¿Qué hacen realmente los voluntarios? ¿Y valió la pena dejarlo todo por unas semanas?



En el video adjunto, Roy comparte cómo ha sido formar parte del evento deportivo más importante del planeta.