Club de 'fans' de Chayanne en Costa Rica sigue intacto desde 1984

Chayanne volverá a cantar en Costa Rica y entre el público habrá un grupo que lo espera con la misma emoción de hace más de cuatro décadas. Se trata de su histórico club de fans, fundado en 1984, que todavía permanece activo, unido y fiel al artista puertorriqueño.



Hoy, sus integrantes siguen organizándose para asistir a conciertos, coleccionar recuerdos y mantener viva una amistad marcada por la música de Chayanne.



En el video adjunto conversamos con varias de las seguidoras que han dedicado más de 40 años a apoyar al artista y que aseguran que la pasión por su ídolo permanece intacta.