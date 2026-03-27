Chocolatería en Escazú eleva cacao tico a experiencia de lujo

El chocolate puede ser un placer cotidiano, pero en Cacao Cartel se transforma en una experiencia sofisticada que cautiva todos los sentidos.

Esta chocolatería ha logrado posicionarse como un referente al combinar sabor, diseño y creatividad en cada una de sus piezas.

Su propuesta incluye 13 variedades de bombones, su reconocida barra Dubái y creaciones que convierten el chocolate en verdaderas joyas comestibles. A esto se suma un elemento diferenciador: el uso de cacao cultivado en Costa Rica, que aporta identidad y calidad a cada producto.

El impacto de su propuesta ha sido tal que incluso el actor Morgan Freeman quedó cautivado durante una visita al país, donde adquirió exclusivos chocolates e incluso solicitó piezas personalizadas inspiradas en sus galardones.