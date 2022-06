Calzado para la época de lluvias... ¡Más allá de las botas!

Por Paola Sancho | 23 de junio de 2022, 20:30 PM

Entre las tendencias en calzado para la época lluviosa, cuando hay mañanas soleadas, se recomiendan zapatos que, además de ser bonitos y cómodos, sean impermeables; zapatos con las capelladas sintéticas y tecnología de transpiración, con suelas de caucho o de hule, que los hacen antideslizantes.



Las costuras en las suelas son conductores de agua o humedad adentro del zapato, por lo que deben evitarse.



Los tenis de vestir con capelladas sintéticas son ideales para lluvias y están en tendencia las de animal print, colores blanco y negro con detalles en metalizado, pero también los zapatos tipo stiletto con materiales sintéticos son ideales para esta época. En tendencia también está el calzado con punta redonda y tacón grueso mediano.



En cuanto a tonalidades se refiere, zapatos en colores claros son usuales en la mujer costarricense; sin embargo, por la lluvia es preferible colores negro, azul o nude para disimular la suciedad. A propósito de este tema, los expertos afirman que no se deben guardar zapatos húmedos: esto afecta los materiales y acorta la vida útil. Lo ideal es secar al aire libre, no se recomienda secar al sol, pues se puede desteñir. Y no está de más mencionar que no se deben secar zapatos en microondas ni detrás de la refrigeradora, los expertos aseguran que los materiales se tuestan.