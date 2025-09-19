Calvo y Crespo llegan a Teletica con risas, enredos y misterios

Este viernes 19 de setiembre será el gran estreno de la nueva serie de comedia de Teletica, una producción que promete arrancar carcajadas y convertirse en la favorita de los viernes por la noche.



La historia sigue a dos detectives ingenuos y algo torpes, que entre enredos, ocurrencias y malentendidos intentan resolver distintos misterios. Cada capítulo está cargado de humor y situaciones inesperadas que mantendrán al público entretenido.



La trama se desarrolla en un hotel y cuenta con un elenco de siete destacados actores. Freddy Víquez interpreta a Calvo, mientras que Erick Córdoba da vida a Crespo. A ellos se suman Diego Rojas como Marlon, Ilse Faith en el papel de Paula, Rosibel Carvajal como Anita, Laura Flores como Luisa y Daniel Moreno, quien además de dirigir la serie, interpreta a Alberto.



Calvo y Crespo detectives se transmitirá todos los viernes a partir de las 8 p. m., con capítulos que se extenderán hasta el 5 de diciembre.