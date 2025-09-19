Calvo y Crespo llegan a Teletica con risas, enredos y misterios
Esta producción promete arrancar carcajadas y convertirse en la favorita de los viernes por la noche.
Este viernes 19 de setiembre será el gran estreno de la nueva serie de comedia de Teletica, una producción que promete arrancar carcajadas y convertirse en la favorita de los viernes por la noche.
La historia sigue a dos detectives ingenuos y algo torpes, que entre enredos, ocurrencias y malentendidos intentan resolver distintos misterios. Cada capítulo está cargado de humor y situaciones inesperadas que mantendrán al público entretenido.
La trama se desarrolla en un hotel y cuenta con un elenco de siete destacados actores. Freddy Víquez interpreta a Calvo, mientras que Erick Córdoba da vida a Crespo. A ellos se suman Diego Rojas como Marlon, Ilse Faith en el papel de Paula, Rosibel Carvajal como Anita, Laura Flores como Luisa y Daniel Moreno, quien además de dirigir la serie, interpreta a Alberto.
Calvo y Crespo detectives se transmitirá todos los viernes a partir de las 8 p. m., con capítulos que se extenderán hasta el 5 de diciembre.