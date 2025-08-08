Beto Cuevas al natural

Desde hace más de 30 años, Beto Cuevas se ha constituido como uno de los referentes en el rock latinoamericano, tanto en solitario, como con la agrupación chilena La Ley.



Uno de los hitos de su carrera fue la presentación del disco MTV Unplugged, que revolucionó la industria con versiones nuevas de grandes clásicos.



El cantante está de vuelta, con un disco y conciertos completamente acústicos, basados en el espíritu de ese material, pero siempre renovando sus composiciones.



¿Se cansa Beto Cuevas de interpretar sus éxitos? ¿Qué estrategias tiene para preservar su voz? ¿Qué podemos esperar de su presentación? Sobre todo esto y más, el artista conversó con nosotros en una entrevista. Puede verla completa en el video adjunto.