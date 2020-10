“Batman: el caballero de la noche” este fin de semana

Este fin de semana la pantalla de su Teletica le ofrece el mejor cine para que disfrute en casa



Este sábado a las 8 de la noche tanda del 7 presenta el thriller de acción y ciencia ficción: “El Caballero de la noche”, Batman/Bruce Wayne interpretado por Christian Bale regresa para continuar su guerra contra el crimen. Con la ayuda del teniente Jim Gordon interpretado por Gary Oldman y del Fiscal del Distrito Harvey Dent interpretado por Aaron Eckhart, Batman se propone destruir el crimen organizado en Ciudad Gótica. Este trío demuestra su eficacia, pero, de repente, aparece el Guasón interpretado por Heath Ledger, un nuevo criminal que desencadena el caos y tiene aterrados a los ciudadanos.

Este sábado en Best Seller, a las 10 y 40 de la noche la comedia: “30 días para ir a la cárcel”, cuando al millonario James King interpretado por Will Ferrell, es condenado a prisión por un delito que en realidad no cometió, contrata los servicios del hombre que le lava su carro que es a la vez un delincuente, interpretado por Kevin Hart, para que lo prepare para su vida detrás de las rejas.

En cine para todos, este domingo a la 1 de la tarde presenta la comedia romántica “El diario de una princesa”, Anne Hathaway interpreta a una tímida adolescente que vive en San Francisco, cuya vida da un vuelco cuando averigua que es la heredera del trono del diminuto principado europeo de Genovia. Su estricta y sabia abuela, la Reina interpretada por Julie Andrews, irrumpe entonces en su vida con la intención de prepararla para ser princesa, pero Mia no tiene la menor intención de dejar su vida para gobernar un país tan lejano. La rebelde princesa se enfrenta al dilema más importante de su vida: seguir con su familia o aceptar sus responsabilidades como princesa.

Cine pop presenta a las 2 y 45 de la tarde la comedia de acción y ciencia ficción: “Las tortugas ninja” cuatro guerreros reptiles mutados salen de las alcantarillas para unir fuerzas con la intrépida reportera April O'Neil para salvar a Nueva York de Shredder y sus malvados secuaces.

Y para cerrar este fin de semana, en súper cine, a las 9 de la noche la comedia musical: “Pitch Perfect 2”, varios años después de haber sido el primer grupo femenino en ganar el campeonato nacional de canto a capella, las Barden Bellas se han convertido en el coro a capella más importante y envidiado del campus y competirán en el Campeonato mundial de Coros, donde el equipo estadounidense nunca ha ganado.

Cuídese y cuidemos entre todos, quédese en casa y disfrute de esta cartelera de cine, solo por su Teletica.