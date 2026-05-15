Bailarina tica lleva su talento a la gira europea de Kapo

La costarricense Stephanie Araya transformó la inspiración de su infancia en una carrera internacional. La bailarina y coreógrafa de 30 años hoy integra la gira del artista Kapo.



El tour recorrerá distintos escenarios de Europa durante los próximos meses.



El talento de Araya también la llevó a compartir escenario con figuras del género urbano que llenan estadios en Latinoamérica.



La artista continúa ampliando su trayectoria en la industria musical internacional.



Conozca más reproduciendo el video adjunto.





