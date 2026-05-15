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Bailarina tica lleva su talento a la gira europea de Kapo
El 'tour' recorrerá distintos escenarios de Europa durante los próximos meses.
La costarricense Stephanie Araya transformó la inspiración de su infancia en una carrera internacional. La bailarina y coreógrafa de 30 años hoy integra la gira del artista Kapo.
El tour recorrerá distintos escenarios de Europa durante los próximos meses.
El talento de Araya también la llevó a compartir escenario con figuras del género urbano que llenan estadios en Latinoamérica.
La artista continúa ampliando su trayectoria en la industria musical internacional.
Conozca más reproduciendo el video adjunto.