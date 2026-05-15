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Bailarina tica lleva su talento a la gira europea de Kapo

El 'tour' recorrerá distintos escenarios de Europa durante los próximos meses.

Por Daniel Céspedes 14 de mayo de 2026, 20:45 PM

La costarricense Stephanie Araya transformó la inspiración de su infancia en una carrera internacional. La bailarina y coreógrafa de 30 años hoy integra la gira del artista Kapo.

El tour recorrerá distintos escenarios de Europa durante los próximos meses.

El talento de Araya también la llevó a compartir escenario con figuras del género urbano que llenan estadios en Latinoamérica.

La artista continúa ampliando su trayectoria en la industria musical internacional.

Conozca más reproduciendo el video adjunto.

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