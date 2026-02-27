Bacilos filarmónicos

Basta con tener pasaporte latinoamericano para que exista una alta probabilidad de que temas como Mi primer millón, Caraluna y Tabaco y Chanel formen parte de la banda sonora de sus recuerdos. Ya sea de aquellos que construyó en su juventud, a finales de los años 90 e inicios de los 2000, o de los que heredó de una generación anterior: hermanos mayores, padres o amigos.



Lo cierto es que Bacilos ya es parte de la historia del pop latino, tras trascender el ámbito colombiano y alcanzar reconocimiento internacional.



Aunque el auge de su fama los ubica firmemente en la época en la que nombres como Paulina, Shakira, Ricky y Juanes completaban, junto con ellos, aquel gran movimiento latino que puso al mundo a bailar, la agrupación ha sabido mantenerse en el gusto de nuevas generaciones. Según Jorge Villamizar, líder de Bacilos, estas incluso cuentan con una mayor capacidad para valorar su trabajo, gracias a una aceptación más amplia de su identidad latina.



Parte de esa vigencia nace de su decisión de incursionar en proyectos como el que los traerá al país el próximo 18 de abril: un concierto junto a la Orquesta Filarmónica, en el que reinventan su repertorio para adaptarlo a este formato sinfónico.



Sobre este proyecto, la música latina y el momento que atraviesa la banda, conversamos con Jorge Villamizar. Vea la entrevista completa en el video adjunto.