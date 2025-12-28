‘Avatar’: la nueva generación

Cuando la segunda parte de Avatar maravilló al mundo 13 años después de la original, una de las principales adiciones fue la extensión de la familia Sully mediante varios hijos.



Los pequeños actores de entonces debieron soportar extenuantes jornadas de grabación, acrobacias y una carga inusual de drama para una película considerada casi infantil por muchos.



Hoy, ya son jóvenes que podrían convertirse en la próxima camada de actores protagónicos de la franquicia, debido a la gran relevancia que obtuvieron en Avatar: Fuego y Ceniza.



Conversamos con ellos sobre el papel de la juventud, tanto en el mundo actual como en el imaginario, sus experiencias trabajando para James Cameron y mucho más. Repase la entrevista completa en el video adjunto.