Avatar: extraterrestres, paternidad y guerra

La más reciente superproducción de James Cameron, Avatar: fuego y cenizas, es fácilmente clasificable como un caro y complejo espectáculo visual lleno de efectos especiales. No hay que dejar que la forma eclipse el fondo, pues en su interior la historia es una saga familiar en tiempos de guerra con muy alta carga dramática.



Para hablar de eso conversamos directamente en Los Ángeles, Estados Unidos, con los actores Sam Worthington y Stephen Lang, quienes en la película protagonizan a un coronel y su antiguo subalterno. Ahora son enemigos mortales a pesar de tener mucho en común: no solo comparten el haber trasladado sus conciencias a cuerpos extraterrestres, sino que el hijo del coronel fue criado por la familia de su enemigo y defensor de los Na'vi en contra de la invasión humana que busca despojarlos de sus recursos.

Más complejo que una simple caricatura, ¿cierto? Sobre esto y más conversamos con ellos en la entrevista adjunta.