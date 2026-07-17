Aterciopelados celebra en Costa Rica los 30 años de 'La Pipa de la Paz'

Aterciopelados celebra los 30 años de La Pipa de la Paz con un concierto especial en Costa Rica (ver video de '7 Estrellas' adjunto en la portada).

El álbum marcó una etapa importante para el rock latinoamericano. Sus canciones mantienen un mensaje de conciencia social, ambiental y de paz.

Andrea Echeverri y Héctor Buitrago se presentarán el sábado 1.° de agosto en Club Peppers, en Zapote. El concierto incluirá los principales éxitos del disco y otras canciones emblemáticas de la agrupación.

7 Estrellas conversó con la banda sobre este aniversario, el significado que mantiene el álbum y el reencuentro con el público costarricense.