Antelope Canyon: un santuario escondido en el desierto de Arizona

Bajo el sol del desierto de Arizona, donde la arena se funde con el viento y el silencio se convierte en una compañía relajante, descubrimos un cañón subterráneo llamado Antelope Canyon (ver video adjunto).



Esculpido durante siglos por la fuerza del agua, este santuario natural atrae a viajeros y soñadores de todo el mundo. Sus paredes teñidas en tonos naranjas, rojos y dorados crean un espectáculo cromático en el que la luz se filtra y juega con las sombras, formando una paleta que parece irreal.



Caminar por sus estrechos pasillos es adentrarse en un mundo secreto, un lugar lleno de misterio y magia que invita a preguntarse, una y otra vez, si lo que se contempla es realmente posible.



Al salir del cañón, regresamos con mucho más que fotografías y videos: nos llevamos la sensación de haber transitado por una obra de arte viviente.



Antelope Canyon es un recordatorio de que, incluso en medio del desierto, la tierra guarda secretos que merecen ser contemplados y protegidos.



A este destino llegamos gracias a la agencia de viajes costarricense Explora América.