Ana "La Percu": la costarricense que conquistó Europa con su talento en percusión

Ana Solano, conocida en redes sociales como "Ana la percu", acaba de obtener un muy cotizado espacio en un ensamble de percusión para el cual audicionan miles de personas cada año.

El grupo, con la costarricense incluida, se irá de gira por varios países de Europa, dando conciertos y clases maestras. Un verdadero sueño para esta costarricense estudiante de último año de música con énfasis en percusión.

Hay un problema: aparte de todo lo que la beca ofrece, Ana aún deberá desembolsar $6000 antes de que termine el año. Luego del susto inicial, esta joven decidió apelar a la solidaridad del país y, con un vídeo sobre cómo Costa Rica se verá representada en el extranjero (con algo de humor a costa del reciente fracaso de la selección mayor de fútbol), expuso su caso ante todos.

Para conocer más sobre lo que sucedió desde entonces hasta ahora, vea nuestra entrevista con Ana La Percu.