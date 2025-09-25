Alfredo González Flores: el presidente herediano que sembró las bases del Estado de Bienestar

Usted lo ve todos los días en los billetes de 5.000 colones, pero detrás de ese retrato está la vida y el legado de Alfredo González Flores, vigésimo presidente de Costa Rica y uno de los pocos mandatarios nacidos en la provincia de Heredia. Hijo de don Domingo González Pérez y doña Lemberta Flores Zamora, asumió la Presidencia en 1914 con apenas 37 años de edad (ver video adjunto).

Su llegada al poder fue particular: las elecciones de ese año no alcanzaron el mínimo requerido y el Congreso lo designó como presidente. Gobernó entre 1914 y 1918, aunque su mandato se vio interrumpido por un golpe de Estado encabezado por su propio ministro de Guerra y supuesto amigo cercano, Federico Tinoco.

A pesar de ello, la huella que dejó González Flores en la historia nacional sigue viva. Se le reconoce como uno de los pioneros del Estado de Bienestar costarricense. Fue el creador de la primera banca pública del país, sentando las bases del actual sistema financiero estatal. Además, impulsó la fundación de la Escuela Normal, institución clave para la formación de maestros, y su hermano Luis Felipe, entonces secretario de Educación, promovió la creación del Patronato Nacional de la Infancia (PANI).



Los terrenos que hoy ocupa el Museo de Cultura Popular pertenecieron en su momento a su familia, un recordatorio tangible de su vínculo con Heredia y con la vida cultural costarricense.



Más de un siglo después, la figura de Alfredo González Flores nos invita a reconocer que, aunque los tiempos cambien, la memoria histórica sigue siendo fundamental para comprender quiénes somos y hacia dónde vamos como nación.



