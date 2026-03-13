Alex González revive su primer recuerdo en Costa Rica antes del regreso de Maná a PicNiC

Su primer recuerdo de Costa Rica se remonta casi 40 años atrás, cuando al borde de su éxito mundial asistieron a un festival de playa, sin saber que un tsunami de gente les estaba esperando. Alex, "El animal", es el baterista icónico de una de las agrupaciones más exitosas de la historia del rock latinoamericano: miembros del salón de la fama del rock y poseedores de tantos reconocimientos como se puedan imaginar. Maná es más que una institución, es de esas bandas que ha acompañado a millones a sus fiestas, viajes y momentos de amor y desamor.



Tras muchos años de ausencia van a hacer reencuentro con su público tico en el escenario del PicNiC Festival. Para ellos, eso significa condiciones muy distintas a cuando se presentan en un concierto propio: hay más chance para conectar con colegas y, de alguna manera, diluir la responsabilidad de tener todo un evento sobre sus hombros.



Alex reitera el compromiso del grupo con temas sociales y ecológicos y abiertamente manifiesta que si en Costa Rica hay algún problema de este tipo, será de esperar que Fher diga algo en el escenario.



Historias, recuerdos, activismo, música y más en esta entrevista que tuvimos con Alex González. Puede repasarla en el video adjunto.