Alejandra Mondol, la diseñadora detrás de las joyas de la Presidenta

Cuando la presidenta de la República, Laura Fernández, apareció en el Traspaso de Poderes luciendo un elegante collar de perlas cultivadas y aleaciones de metal, pocos sabían que detrás de esa pieza había una historia de pasión, perseverancia y solidaridad.

Para Alejandra Mondol, la artista que diseñó la joya, ese momento fue mucho más que una vitrina de lujo: fue la culminación de años de trabajo dedicados al diseño y a la creación de piezas accesibles para todas las mujeres (ver video adjunto).

Su propuesta mezcla orfebrería y bisutería, rompiendo la idea de que las joyas exclusivas deben estar fuera del alcance de la mayoría. Pero su trabajo va mucho más allá de la estética.

Desde hace cinco años, Alejandra impulsa campañas solidarias en las que parte de las ganancias de sus creaciones benefician a mujeres atendidas en la Clínica de Mamás del Hospital Tomás Casas, en Osa.

Cada collar, cada arete y cada pulsera cuentan una historia, pero también ayudan a escribir nuevas historias para mujeres que enfrentan momentos difíciles.

Hoy, una de sus piezas ya forma parte de un momento histórico para el país. Y para Alejandra, ese reconocimiento es la prueba de que los sueños pueden llegar tan lejos como la pasión con la que se construyen.