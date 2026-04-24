Adrián Holguín: un ecuatoriano en Los Hamptons

Los Hamptons es el lugar de veraneo de parte de la población más rica en los Estados Unidos. Su paisaje está lleno de largas playas, viñedos, cafés y, lo más importante, mansiones.



Donde otros (incluso Hollywood) vieron lujo paradisíaco, el joven ecuatoriano Adrián Holguín vio una oportunidad de negocios.



Como él mismo nos relata, la administración de estas propiedades rivaliza con la de cualquier hotel, por lo que alguien debe encargarse de su mantenimiento y de lo que allí ocurra.



Con esta visión en mente, abandonó la universidad para fundar una empresa que se dedica a resolver todo lo relacionado con que las cosas fluyan adecuadamente en este lugar de ensueño.



Es un trabajo demandante, pues el nicho de mercado está compuesto por gente que espera lo mejor de lo mejor y a cualquier hora; sin embargo, también se presentó como una oportunidad para que Holguín volviera su mirada a su Ecuador natal. Tanto en construcción como en mobiliario ha echado mano de materia prima y obras de su país, dando mucho de qué hablar en esos círculos mientras de paso genera empleo a sus compatriotas.



Conozca más de este joven emprendedor en el video adjunto.