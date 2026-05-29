Adal Ramones llega a Costa Rica con “Viajando sin Maleta”
El reconocido comediante mexicano Adal Ramones se presentará este sábado en Costa Rica con su espectáculo de stand up “Viajando sin Maleta”.
En conversación con el programa 7 Estrellas, Ramones compartió algunas de las anécdotas que forman parte de este show, en el que mezcla humor, experiencias personales y ocurrencias que prometen arrancar más de una carcajada al público costarricense.
El artista también expresó el profundo cariño que siente por Costa Rica, país que ha visitado en varias ocasiones y donde asegura sentirse siempre bien recibido.
Con su estilo característico, Ramones promete una noche llena de risas y reflexiones, consolidando su trayectoria como uno de los referentes del humor latinoamericano.