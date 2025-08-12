Viviendo en un oscuro rincón

En el centro de San José se ha vuelto más visible, hay una realidad que se esconde en todo el país tras puertas desvencijadas y pasillos estrechos.

Miles de personas sobreviven en cuarterías donde la humedad, el hacinamiento y las estructuras deterioradas se mezclan con el temor constante a un incendio o una emergencia sin salida.

Para muchos, es el único techo posible, aunque implique convivir con riesgos que podrían costarles la vida.

En este reportaje mostraremos cómo es vivir en estos espacios invisibles para la mayoría, pero que forman parte del día a día de la capital.

¿Qué causas impulsan el crecimiento de las cuarterías en Costa Rica? ¿Qué soluciones se plantean para estos espacios? Estos y otros ángulos los abordamos en el reportaje adjunto.