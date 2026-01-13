Una reputación en caída libre

Durante años, la Asamblea Legislativa ha ocupado los últimos lugares en los estudios de opinión pública. La percepción ciudadana sobre el trabajo de los diputados no solo es negativa, sino persistente.

Encuesta tras encuesta, el Congreso aparece como una de las instituciones peor valoradas del país.

¿En qué momento se rompió la relación entre los representantes y quienes los eligieron? ¿Se trata de un problema de desempeño, de comunicación o de una desconexión más profunda entre la política y la ciudadanía?

Este reportaje analiza las razones detrás del desgaste de la imagen del Poder Legislativo, revisa datos históricos de confianza ciudadana y recoge el criterio de especialistas para responder una pregunta clave: ¿la gente dejó de sentirse representada por sus diputados o son los diputados quienes dejaron de representar a la gente?

Una mirada para entender por qué la Asamblea atraviesa una de sus peores crisis de credibilidad y qué implicaciones tiene esto para la democracia costarricense.