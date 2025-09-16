Un ladrón que nos quiere robar lo que somos

Costa Rica celebra 204 años de independencia y soberanía, pero en medio de los festejos patrios surge una inquietante pregunta: ¿puede el crimen organizado arrebatarnos aquello que nos define como nación?

La violencia, el control territorial de grupos armados y la creciente influencia de organizaciones criminales han abierto un debate sobre los riesgos que enfrenta la soberanía nacional.

Expertos advierten que más allá de las fronteras físicas, el verdadero peligro está en permitir que estas estructuras delictivas condicionen la vida cotidiana de comunidades enteras, mientras que las autoridades sostienen que los cuerpos policiales todavía tienen el control

7 Días desarrolló un reportaje que analiza cómo esta amenaza pone en jaque nuestra independencia y cuál es el papel del Estado y la ciudadanía frente a este nuevo “ladrón” que intenta robarnos lo que somos, luchando todos los días por imponer su ley sobre la del Estado.