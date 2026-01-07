Programa '7 días' presentará, esta noche, especial con propuestas de candidatos para combatir el crimen

Desde imponer la cadena perpetua, hasta permitir que la policía europea se encargue de vigilar las operaciones en Moín. Cada candidato presidencial tiene sus propias ideas para combatir la inseguridad en el país.

Este miércoles por la noche, el programa '7 días' presentará un especial con las principales propuestas de los aspirantes a la Presidencia de la República.

El espacio, llamado "Misión imposible: Combate al crimen", dará voz a 19 de las personas que desean llegar a Zapote. Uno de los aspirantes no confirmó su participación.

El programa, de una hora de duración, se emitirá a las 8 p.m., y será el primero de una serie de especiales que se divulgarán todos los miércoles del mes de enero, los cuales darán énfasis al tema político electoral.