Pandemia pone en jaque otros servicios de la Caja

Desde marzo a noviembre pasado, la Caja estima no haber realizado el 61 por ciento de las cirugías programadas, más de 87 mil operaciones ambulatorias no se llevaron a cabo y más de 2 millones de consultas no fueron brindadas.



La atención de la emergencia generada por el coronavirus ha traído un golpe sin clemencia a otros servicios que se bridan en clínicas y hospitales. En el reportaje adjunto escucharemos a quienes han sufrido ese atraso y también la respuesta de los encargados.