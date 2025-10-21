¿Más requisitos para una curul?

Los requisitos actuales para ser diputado en Costa Rica están plasmados en la Constitución Política desde 1949, y son, cuando menos, básicos: Ser ciudadano en ejercicio, costarricense por nacimiento o naturalización y tener al menos 21 años de edad.

Con esas exigencias mínimas, el constituyente defendía un principio simple: la representatividad, pues los diputados son extensiones de todo el pueblo, no solo de aquellos con cierto grado académico o social.

Sin embargo, las quejas por esa falta de requisitos no faltan, especialmente cuando los vientos electorales empiezan a soplar.