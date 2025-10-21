7 Días
¿Más requisitos para una curul?
Las exigencias actuales para ser diputado datan de 1949 y no incluyen, ni siquiera, saber leer o escribir.
Los requisitos actuales para ser diputado en Costa Rica están plasmados en la Constitución Política desde 1949, y son, cuando menos, básicos: Ser ciudadano en ejercicio, costarricense por nacimiento o naturalización y tener al menos 21 años de edad.
Con esas exigencias mínimas, el constituyente defendía un principio simple: la representatividad, pues los diputados son extensiones de todo el pueblo, no solo de aquellos con cierto grado académico o social.
Sin embargo, las quejas por esa falta de requisitos no faltan, especialmente cuando los vientos electorales empiezan a soplar.