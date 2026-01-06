Lo que será noticia

El 2026 no será un año más. Será el año de las decisiones y de las consecuencias.

Desde el cambio de Gobierno en un proceso electoral altamente polarizado, pasando por juicios clave y una posible reorganización del Poder Judicial, hasta un Mundial de Fútbol al que Costa Rica no irá y un escenario internacional que se perfila como una bomba de tiempo, con guerras en curso y otras que podrían estallar, el año estará marcado por hechos determinantes.

Es imposible saber con exactitud lo que ocurrirá en el 2026, pero los números, las tendencias y el contexto permiten proyectar cuáles serán los temas que dominarán la agenda informativa en este año que recién empieza.

En este reportaje de 7 Días, realizaremos ese ejercicio periodístico.