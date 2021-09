La eterna espera por una nueva familia

Decenas niños niñas y adolescentes ingresan al sistema de adopción del Patronato Nacional de la Infancia (PANI) cada año esperando una segunda oportunidad de construir su historia con una nueva familia. Sin embargo, no todos tienen la dicha de encontrarla.



Características como discapacidad, enfermedades crónicas, adolescentes, grupos de hermanos, entre otros, hacen que su deseo no llegue a cumplirse.



¿Se ha preguntado usted qué pasa con los menores de edad que no consiguen una familia? ¿Cuál es el pensamiento detrás de estas personas que pasaron años en el sistema?



En 7 Días conoceremos sus historias y la explicación detrás de esta realidad.