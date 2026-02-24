El mundo visto a través de la máscara de un animal

Muchos jóvenes se están identificando como Therians: individuos que aseguran sentir una conexión profunda con un animal que forma parte de su identidad.

Impulsado por las redes sociales y rodeado de curiosidad, dudas y polémica, este fenómeno abre un debate que va más allá de una tendencia digital.​

De acuerdo con los expertos, hay casos en donde las personas realmente se consideran un animal y pierden el contacto con la realidad, mientras que la mayoría han adoptado una nueva identidad aunque estén conscientes de que en realidad son seres humanos. Para ambos casos, los especialistas recomiendan un tratamiento profesional.

Si bien el fenómeno ya es muy visible en distintos países de América Latina, ese aún no es el caso de Costa Rica. Por tanto, los expertos advierten que es importante tomar decisiones sobre cómo las autoridades locales piensan abordar el tema.

Conozca los detalles en el reportaje adjunto.