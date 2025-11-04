Cuando la justicia viaja fuera del país

Funcionarios, exfuncionarios de gobierno, sospechosos de liderar bandas criminales y hasta extranjeros nacionalizados... Desde la entrada en vigor de la reforma constitucional que permite la extradición de nacionales, los tribunales costarricenses han recibido una oleada de solicitudes de entrega.

Para algunos, es una señal de compromiso en la lucha contra el crimen transnacional; para otros, una cesión peligrosa de soberanía.

En apenas siete meses, más de una decena de ticos han enfrentado este proceso, algunos por hechos que también pudieron ser enjuiciados en Costa Rica. ¿Estamos cooperando con otros países o renunciando a aplicar la justicia en nuestros tribunales?