Cuando el cuerpo aún no habla

Una nueva prueba que llegó a Costa Rica promete detectar hasta nueve tipos de cáncer antes de que aparezcan los primeros síntomas, con solo una muestra de sangre.

La prueba abre esperanza, pero también genera dudas sobre los impactos que podría tener en el sistema de salud.

En 7 Días seguimos paso a paso cómo funciona la prueba con un paciente real y analizamos otras pruebas de detección temprana disponibles en el país.