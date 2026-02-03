7 Días
Cuando el cuerpo aún no habla
Una prueba de sangre que ya se realiza en el país promete detectar cáncer antes de que aparezcan síntomas. El avance abre esperanza, pero también preguntas sobre cómo enfrentar un diagnóstico que llega cuando aun no duele.
Una nueva prueba que llegó a Costa Rica promete detectar hasta nueve tipos de cáncer antes de que aparezcan los primeros síntomas, con solo una muestra de sangre.
La prueba abre esperanza, pero también genera dudas sobre los impactos que podría tener en el sistema de salud.
En 7 Días seguimos paso a paso cómo funciona la prueba con un paciente real y analizamos otras pruebas de detección temprana disponibles en el país.