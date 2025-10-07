Bibliotecas: ¿Aún vigentes?

En 15 años, las visitas presenciales a las bibliotecas nacionales cayeron casi a la mitad, una tendencia que también refleja Estados Unidos, donde bajaron 49% en la última década.

Aun así, en Costa Rica sus defensores afirman que las bibliotecas siguen vigentes, aunque reconocen que han tenido que reinventarse.

En el pasado, las bibliotecas eran centros medulares para la obtención de información, pero hoy, con el internet como parte intrínseca de la vida de los seres humanos, muchos ya no consideran necesario visitar estos centros públicos, algo que se refleja en las visitaciones presenciales.

Desde cursos de distinta índole hasta actividades culturales, e incluso llevar las bibliotecas de manera móvil hasta las comunidades, hoy las bibliotecas parecen ser lugares que van más allá de los libros, la literatura y la lectura.



Vea este reportaje en el video adjunto.