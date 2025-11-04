Achicar una vía para movilizar una ciudad

Estrechar una de las arterias más transitadas del país podría parecer una contradicción, pero para la Municipalidad de San José es parte de la solución al caos vial en la capital.

El nuevo plan urbano propone reducir el espacio destinado a los vehículos en la Avenida Segunda para dar prioridad a peatones y al transporte público.



La propuesta forma parte de un ambicioso rediseño del casco central josefino que busca transformar la forma en que se movilizan las personas.

El proyecto incluye aceras más amplias, zonas verdes, carriles exclusivos y espacios para el encuentro ciudadano.



Sin embargo, el plan no ha estado exento de polémica. Comerciantes, transportistas y algunos conductores temen que el estrechamiento provoque más presas y afecte la actividad económica del centro. Por su parte, los defensores del proyecto aseguran que se trata de un paso necesario hacia una ciudad más humana, donde la movilidad deje de depender casi exclusivamente del automóvil.



El programa 7 Días profundiza en esta discusión y analiza si la capital está realmente preparada para una transformación de esta magnitud y si la estrategia de “reducir para mejorar” puede convertirse en un modelo para otras ciudades del país