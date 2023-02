¿Por qué Eliécer Feinzaig propone fusionar ministerios?

Por Stefanía Colombari | 12 de febrero de 2023, 9:00 AM

De acuerdo con Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (CELAG), Costa Rica se ubica el tercer lugar entre los países con más ministerios en América Latina, con 24 de estas entidades, un puesto que comparte con Chile. Por encima están Brasil y México con 27 y Venezuela con 33. En contraste, Uruguay, un país con una población similar a la costarricense funciona con 13 ministerios.

Ya la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos​ (OCDE) también han recomendado al país, dentro de sus informes, revisar el tamaño del aparato estatal.

En distintos gobiernos se han hecho propuestas para cerrar o fusionar instituciones, como ha sido la idea de agrupar el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) y sus Consejos o la de cerrar la Fábrica Nacional de Licores (Fanal), por citar algunos ejemplos.

Sobre este tema conversamos con el jefe de fracción del Partido Liberal Progresista, Eliécer Feinzaig, quien, tanto durante su campaña presidencial como actualmente como diputado, ha manifestado su posición a favor de ir haciendo una reducción del tamaño del Estado, de forma tal que se vuelva mucho más eficiente.

Además, recientemente presentó un proyecto de ley para fusionar los ministerios de Hacienda, Planificación y parte del de Economía Industria y Comercio (MEIC) y convertirlos en el Ministerio de Desarrollo Económico y Competitividad.

A continuación, un extracto de la entrevista realizada durante el programa 7 Días Radio de Teletica Radio.

¿Por qué cree usted que esto se ha dado en el país, por qué hemos ido aumentando la cantidad de instituciones estatales?

Se ha dado un fenómeno doble, uno es que hemos sido gobernados ininterrumpidamente por estatistas, gente que para todo problema la solución es crear una nueva institución o crear un impuesto para financiar esa institución también. Y eso ha llevado a que se idealicen e idolatren las instituciones, entonces ahora defendemos la institución por la institución misma y no por el cometido que se le asignó.

Entonces hay instituciones que dejan de funcionar, que dejan de servir y ahí siguen durante años. Después, como hemos sido gobernados por estatistas, cuando se descubre que hay un problema, en vez de reformular la institución que fue creada para eso y no lo ha resuelto, se crea una nueva institución. Así usted ve que, en el sector social en Costa Rica, hay más de 20 instituciones, al menos 45 programas sociales de combate a la pobreza y la pobreza no disminuye.

El otro análisis que hacemos es que en Costa Rica hay dispersión de políticas públicas y, en materia económica, tenemos el Ministerio de Hacienda que se encarga de finanzas públicas, tenemos el Ministerio de Planificación Económica y tenemos el Ministerio de Economía, muy diferente en cuanto a poder relativo. Entonces en los últimos 25 años los gobiernos han ido nombrando coordinadores del equipo económico, esa coordinación casi nunca ha servido.

Con este proyecto se resuelve ese problema de coordinación, porque se le encarga la política económica de manera integral a una sola institución con los recursos debidos para que se pueda dar esa coordinación. Fusionamos tres ministerios y se le encarga mantener un entorno macroeconómico estable con finanzas publicas sanas.

¿Si hay una persona que se pregunta cómo su proyecto le va a impactar directamente que se le responde?

Dentro del proyecto de ley se incluyen instrucciones de lo que debe hacer el ministerio entre ellas que haya un sistema de recaudación de impuestos amigable de manera que cumplir con la declaración y el pago no sea un trame para las personas. Se obliga a las instituciones identificar y eliminar procedimientos obsoletos, el exceso de tramites y se exige el cumplimiento de las metas y la eficiencia en el uso de los recursos. Se promueve la desregulación, la simplificación de trámites, se le ordena al ministerio apoyar a la Coprocom. El beneficio para le ciudadano es por medio de un entorno más amigable, mas conducente al desarrollo de negocios, de pequeños emprendimientos de grandes empresas paraque haya mejores oportunidades de empleo y emprendimiento para todos los ciudadanos es decir, para que haya un desarrollo económico mayor. Y por eso le ponemos Ministerio de Desarrollo Económico y Competitividad.

¿Qué otras instituciones, consejos o entidades adscritas prestarle atención para una eventual fusión?

Del Ministerio de Agricultura dependen creo que diez instituciones, con su propio director ejecutivo y junta directiva. Hay que sentarse para ver cuales de estas entidades podría ser absorbidas por el Ministerio, no todas pueden ser absorbidas. Y le pongo un ejemplo, en el caso de Vivienda, la propuesta de fusionar el BAHNVI con el Ministerio no tiene sentido, usted no puede poner un ministerio que es político por naturaleza a repartir plata que es para crédito para vivienda. Porque una cosa es el IMAS con los subsidios para las familias en condición de pobreza, pero aquí estamos hablando de un sistema financiero de la vivienda. Entonces no cualquier función se puede entregar a un ministerio.

La diputada Kattia Cambronero de nuestra fracción, presento un proyecto para cerra el CNP y convertir a la FANAL en una alianza público-privada donde entre inversión privada a administra la empresa para que la administren profesionalmente, así el Estado no pierde los ingresos pero adquiere un socio que sepa como manejar el negocio. Y rescata el Programa de Abastecimiento Institucional que hoy día es el salvavidas que tienen los agricultores en todo el país y lo convierte en una promotora de comercio agrícola.

En general, donde usted habrá una cortina en el sector público usted va a encontrar entidades merecedoras de la fusión.

¿El Ministerio de Cultura también?

Cultura, si no me equivoco, son 14 entidades independientes cada una con su junta directiva, su dirección ejecutiva y un presupuesto completamente diverso. Y eso lo que hace es que los ministros y ministras no tengan una rectoría efectiva. Si la ministra de Cultura dice “nosotros queremos promover la cultura nacional costarricense entonces queremos que la Orquesta toque música folclórica que las bandas toquen música folklórica, que los teatros presenten obras costarricenses etc. Y si la Junta Directiva del Mélico Salazar dice a mi no se me pega la gana presentar “Las Fisgonas de Paso Ancho” no hay nada que la ministra pueda hacer. Entonces estos proyectos lo que buscan es resolver esa situación en donde hay tanta dispersión en la toma de decisiones, que no hay una persona responsable y cuando usted va y le dice la ministra por qué no logró hacer tal cosa, porque hay una junta directiva que es independiente y hace lo que se le pega la gana y no sigue mi línea. Eso hay que resolverlo en el país.

Reducir el tamaño del aparato estatal puede aterrar algunos sectores, por ejemplo, los sindicatos. ¿Cómo avanzar por esta ruta entendiendo que hay resistencia?

Nada que valga la pena va a pasar fácilmente porque en este país hemos creado un sistema bastante inoperante, todo el mundo tiene su finquita de poder y todo el mundo trata de preservar ese poder. Usted menciona los sindicatos, pero en otro tipo de reformas pueden ser las cámaras empresariales en otro tipo de reformas pueden ser los ambientalistas, en otras los taxistas, y siempre sale alguien a tratar de pararse en los callos y no dejar que las cosas no avancen.

En este proyecto de Ley, nosotros fuimos bastante cuidadosos de dejar bien claro de que a todos los trabajadores de los tres ministerios se les va a respetar sus derechos laborales. Ya sea que solicite movilidad horizontal, que se acojan a una movilidad laboral o que continúen en el nuevo Ministerio de Desarrollo Económico, a todos se les va a respetar sus derechos.

El objetivo del proyecto de ley no es despedir gente, aunque inevitablemente va a suceder. Le pongo un ejemplo, en la capa gerencial, puestos de confianza que llaman, ahí entre los tres ministerios tienen cuarenta plazas, con un nuevo ministerio fusionando estos tres, se reduciría a mas o menos 18 plazas. ¿Por qué? Porque ya no necesito tres auditories internos, ya no necesito tres jefes de proveeduría, tres oficiales mayores etc. Esto podría generar un ahorro de 360 millones de colones al año solo en salarios base de los funcionarios de confianza.

¿Podemos soñar con una Costa Rica con un aparato estatal parecido a como funcionan países desarrollados?

Soñar no cuesta nada. Si usted me dice si al final de estos cuatro años vamos a tener 8 o 9 ministerios le digo que no. Pero si pasamos a 15 vamos a haber dado un paso enorme y a partir de ahí podemos ver cómo seguimos reorganizando el aparato estatal.