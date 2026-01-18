Historias del Crimen: El Monstruo de Liberia

Hace nueve años, el país despertó con la noticia de que cinco estudiantes universitarios fueron asesinados con un cuchillo en un tranquilo barrio de Liberia, Guanacaste.

El caso generó alarma general, no solo por la cantidad de fallecidos, cinco en total, sino porqué la victimología apuntaba a que todas las víctimas eran personas tranquilas, buenos estudiantes y sin vínculos con alguna actividad delictiva.

En la escena, las autoridades encontraron a una joven que sobrevivió pero que no podía dar, al menos en ese momento, información importante a la policía pues ella había recibido una herida en su garganta.

Sin embargo, fue la ayuda que brindó esa testigo mediante un retrato hablado la que, sumada al tenaz trabajo de los agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), permtió detener a un hombre como sospechoso. Se trató de Gerardo Ríos Mairena, quien de inmediato fue conocido como el Monstruo de Liberia.

Este caso, que ocurrió el 19 de enero del 2017, fue abordado en una de las entregas del pódcast Historias del Crimen, el cual usted puede repasar a continuación en el siguiente enlace.