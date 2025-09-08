Ricardo Jiménez Oreamuno: el único en liderar los tres poderes de la República

Ricardo Jiménez Oreamuno es el único costarricense que ha liderado los tres poderes del país: Judicial, Legislativo y Ejecutivo. Nacido en 1859 en Cartago, su carrera política lo llevó a ocupar la presidencia del Poder Judicial en 1890, después la del Poder Legislativo y, finalmente, la presidencia de la República en 1910.

Durante sus mandatos presidenciales impulsó la construcción de carreteras, puentes y escuelas, consolidó la deuda externa y promovió importantes reformas institucionales.

En su segundo período en 1924, estableció el voto secreto, creó el Banco de Crédito Hipotecario y fundó el Instituto Nacional de Seguros. También fue responsable de la construcción del antiguo Estadio Nacional y de la modernización del sistema ferroviario.

En su tercer mandato, de 1932 a 1936, llevó la cañería de Ojo de Agua hasta el puerto de Punta Arenas, contribuyendo al progreso material del país y a mantener la paz y estabilidad.

En 1942 fue declarado Benemérito de la Patria y falleció tres años después, dejando un legado de modernización y desarrollo. Consciente de su vida y de su obra, expresó: “Cuando mi vida acabe no deseo honras sobre mi cuerpo… prefiero el rumor de la tierra, de la tierra generosa y buena que tanto he querido y admirado”.

Su vida y contribuciones son recordadas hoy en la serie Memoria Viva de Yo Soy Tico, que rescata momentos y rostros de la historia costarricense (ver video adjunto en la portada).

