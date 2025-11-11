Parque Central de San José, testigo de la historia costarricense

El Parque Central de San José se mantiene como un símbolo vivo de la historia costarricense. Este emblemático espacio, el más antiguo de la capital, fue testigo de la confirmación de la Independencia de Centroamérica, en 1821, y de la ejecución de figuras históricas como Francisco Morazán y Vicente Villaseñor, en 1842.

Originalmente conocido como Plaza Principal o Plaza Mayor, el parque también fue escenario de la primera presentación del pabellón nacional confeccionado por Pacífica Fernández de Castro (ver video adjunto en la portada).

A lo largo del tiempo, ha evolucionado hasta convertirse en un centro cultural y social: en 1944 se inauguró el kiosco ecléctico y, en 1971, bajo su estructura, abrió sus puertas la Biblioteca Infantil Carmen Lyra.

Rodeado de edificios emblemáticos como la Catedral Metropolitana y el Teatro Popular Melico Salazar, el Parque Central se mantiene como el corazón de la vida urbana de San José. Para los ciudadanos, este espacio público no solo es un lugar de encuentro, sino un recordatorio de que la historia y la memoria colectiva se construyen en plazas y parques, y no únicamente en los cuarteles.

