Melico Salazar: el tenor de Costa Rica

En 1887, en la ciudad de San José, nació Melico Salazar, quien sería considerado el tenor más relevante en la historia musical de Costa Rica. Perteneciente a una familia humilde, desde muy joven mostró una gran pasión y talento por la música.

A los 17 años, Salazar debutó en el Teatro Variedades, comenzando así una carrera que lo llevaría a los escenarios más importantes del mundo. Su voz y técnica lo llevaron a Italia, donde perfeccionó su arte lírico y conquistó a públicos internacionales.

Uno de los momentos más destacados de su carrera ocurrió en agosto de 1919, cuando interpretó el papel de Radamés en la ópera Aida, en una función al aire libre en Chip’s Head Bay, Brooklyn, Nueva York, frente a aproximadamente 60.000 espectadores. Este evento fue calificado por el periódico New York American como una “magnífica producción” y “el espectáculo más brillante de su clase jamás presentado en este país”.

Durante más de tres décadas, Melico Salazar llevó su talento por el mundo, interpretando en los escenarios más prestigiosos. En 1937 regresó a Costa Rica, donde continuó compartiendo su arte hasta 1941.

Melico Salazar murió el 6 de agosto de 1950 en el Hospital San Juan de Dios, pero su legado artístico permanece vivo. En su honor, el antiguo Teatro Raventós fue renombrado como Teatro Popular Melico Salazar, un símbolo cultural del país.





